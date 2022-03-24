РИАМО - 24 мар. В марте в Рузском округе открылся новый пункт приема заказов Центра мемориальных услуг. Это уже второе такое учреждение в округе, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Новый пункт открылся в доме №25 по улице Парковой в рабочем поселке Тучково. Он работает с понедельника по субботу с 9:00 до 17:00.

Специалисты консультируют там по вопросам погребения и похоронного дела, помогают с оформлением документов, выбором ритуальных принадлежностей и организацией похорон.

«Теперь в области работает 36 отделений ГБУ МО «Центр мемориальных услуг». Главной целью работы учреждения является грамотное информирование граждан в вопросах погребения и ритуальное обслуживание населения в соответствии с федеральным и региональным законодательством», - отметил зампред правительства региона - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.