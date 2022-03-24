РИАМО - 24 мар. На июнь 2022 года перенесли обязательное оснащение машин в РФ системой экстренного оповещения о дорожных авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Ранее уже вводился мораторий на установку системы до 1 января текущего года, сообщает Газета.ru.

Предыдущий перенос был обусловлен кризисом микрочипов в автопроме. Разрешение не устанавливать систему на машины компании получили при условии, что в течение 2022 года они дооснастят уже реализованные машины.

Теперь разрешение действует до 30 июня 2022 года. А дооснащение должно быть проведено до 31 декабря.

После 30 июня будет сформирован итоговый список транспортных средств и выявлено количество авто, которые требуется дополнить системой оповещения о ДТП.