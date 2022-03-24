РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали неоднократно судимого жителя Подольска, пытавшегося решить конфликт с водителем иномарки с помощью ножа и страйкбольной гранаты, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

Находясь на маршруте патрулирования, экипаж Подольского отдела вневедомственной охраны получил сообщение с просьбой оказать помощь сотрудникам полиции в задержании злоумышленника. Прибывшие по указанному адресу правоохранители выяснили, что одному из местных жителей не понравилось, что дорогу к его дому перегородило чужое авто. Ранее неоднократно судимый 52-летний мужчина достал из принадлежащего ему автомобиля нож со страйкбольной гранатой и начал угрожать своему оппоненту.

Благодаря четким и слаженным действиям росгвардейцы оперативно остановили агрессивного участника конфликта. Изъяли у него орудие преступления и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится проверка.