РИАМО - 24 мар. Фигуристка Анастасия Шаботова была исключена из состава сборной Украины за лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Продюсер Яна Рудковская предложила девушке выступать за Россию, сообщает News.ru.

«Мы с Евгением приглашаем Настю заниматься в нашей академии. Она полностью на нашем обеспечении, мы предоставим ей лед, зал для ОФП, тренеров, жилье, будем рады принять ее в нашей академии», – заявила Рудковская.

Она подчеркнула, что сейчас не может представить, что испытывает 16-летняя спортсменка. По ее словам, она понимает, что все спортсмены тяжело переживают дискриминации, санкции и отстранения.

«Вы знаете, я такого еще не встречала. Хочется ее поддержать, я думаю, мы ее достойно встретим в нашей академии. Я надеюсь, федерация фигурного катания также окажет ей поддержку и даст ей возможность выступать на российских стартах», – добавила Рудковская.

Согласно международным правилам, если Шаботова примет решение выступать за Россию, ей придется пропустить один год. До 2019 года она соревновалась в качестве российской спортсменки, но потом сменила гражданство на украинское.

«Я очень надеюсь, что эта несправедливость для нее окажется иронией судьбы, она вернется в Россию, потому что она начинала в России, и продолжит свою карьеру, соревнуясь с лучшими фигуристами этой планеты», – заключила Рудковская.