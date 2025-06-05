Более 10 украинских БПЛА сбили в Запорожской области
Атака на объекты энергоснабжения в Запорожской области продолжается. Силы ПВО уже сбили более десяти украинских БПЛА, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Продолжается массированная атака БПЛА противника», — отметил он.
По его словам, ведется работа над ликвидацией последствий.
Ранее после массированной атаки ударных дронов ВСУ по энергообъектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения.