сегодня в 01:06

Более 10 украинских БПЛА сбили в Запорожской области

Атака на объекты энергоснабжения в Запорожской области продолжается. Силы ПВО уже сбили более десяти украинских БПЛА, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

«Продолжается массированная атака БПЛА противника», — отметил он.

По его словам, ведется работа над ликвидацией последствий.

Ранее после массированной атаки ударных дронов ВСУ по энергообъектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения.