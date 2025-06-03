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В Запорожской области более 600 тыс абонентов остаются без света

После массированной атаки ударных дронов ВСУ по энергообъектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

Он добавил, что без света сейчас временно остаются 457 населенных пунктов, отключение затронуло свыше 600 тыс. абонентов.

По словам главы региона, на месте уже работают энергетики и сотрудники МЧС РФ. Возгорания, возникшие после атаки БПЛА, оперативно потушены. На местах бригады ГУП «Таврия-Энерго» и ПАО «Россети» начали восстановительные работы.

Как уточнил Балицкий, социально значимые объекты области были подключены к резервным источникам питания. Также работают генераторы, которые обеспечивают подачу воды, работу критической инфраструктуры.

Кроме того, атака БПЛА оставила без света часть Херсонской области. Там работала система ПВО.