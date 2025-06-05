Польская фирма складировала без охраны вооружение для Украины
Пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньский рассказал, что частное предприятие республики хранило на складе без охраны средства ПВО для Киева, сообщает РИА Новости.
По его словам, полицейские изъяли оружие, а прокуратура начала расследование.
В Минобороны Польши отвергли свою причастность к инциденту.
«Сообщаем, что обнаруженные в городе Лашки Подкарпатского воеводства контейнеры с боеприпасами и оружием не являются собственностью Войска польского», — отметили в ведомстве.
Ранее новый президент Польши Кароль Навроцкий в ответном послании президенту Украины Владимиру Зеленскому обозначил необходимость решения болезненных исторических вопросов как основу будущих отношений между странами.