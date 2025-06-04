«Волынский вопрос» становится тестом для польско-украинских отношений
Новый президент Польши Кароль Навроцкий в ответном послании Владимиру Зеленскому обозначил необходимость решения болезненных исторических вопросов как основу будущих отношений между странами, сообщает РБК.
Во время избирательной кампании Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на необходимости эксгумации жертв трагедии, в которой, по данным польской стороны, погибло до 120 тысяч граждан II Речи Посполитой. Позиция Варшавы остается неизменной с 2016 года, когда сейм официально признал эти события геноцидом.
«Сотрудничество требует не только диалога, но и урегулирования проблем прошлого», — подчеркнул польский лидер, косвенно указав на события Волынской резни 1943–1945 годов.
Историческая политика становится серьезным испытанием для союзнических отношений, сложившихся после 2022 года. Особые разногласия вызывает оценка деятельности ОУН-УПА*, чьи формирования, согласно польской версии, проводили систематическое уничтожение польского населения на западноукраинских землях. Навроцкий дал понять, что без прогресса в этом вопросе дальнейшая интеграция Украины в западные структуры будет осложнена.
Ранее 42-летний Кароль Навроцкий одержал победу над действующим мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, набрав 50,89% голосов при рекордной явке 71,63%. Независимый кандидат, поддержанный оппозиционной партией "Право и справедливость", строил свою кампанию на принципах жесткой исторической политики и пересмотра отношений с Украиной.
Свой путь в политике новый президент начал с резонансных заявлений о необходимости пересмотра польско-украинских отношений, особенно в контексте исторической памяти. Его победа знаменует поворот в политике Варшавы — от безусловной поддержки Киева к более прагматичному и критичному подходу.
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