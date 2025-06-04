«Волынский вопрос» становится тестом для польско-украинских отношений

Новый президент Польши Кароль Навроцкий в ответном послании Владимиру Зеленскому обозначил необходимость решения болезненных исторических вопросов как основу будущих отношений между странами, сообщает РБК .

Во время избирательной кампании Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на необходимости эксгумации жертв трагедии, в которой, по данным польской стороны, погибло до 120 тысяч граждан II Речи Посполитой. Позиция Варшавы остается неизменной с 2016 года, когда сейм официально признал эти события геноцидом.

«Сотрудничество требует не только диалога, но и урегулирования проблем прошлого», — подчеркнул польский лидер, косвенно указав на события Волынской резни 1943–1945 годов.

Историческая политика становится серьезным испытанием для союзнических отношений, сложившихся после 2022 года. Особые разногласия вызывает оценка деятельности ОУН-УПА*, чьи формирования, согласно польской версии, проводили систематическое уничтожение польского населения на западноукраинских землях. Навроцкий дал понять, что без прогресса в этом вопросе дальнейшая интеграция Украины в западные структуры будет осложнена.

Ранее 42-летний Кароль Навроцкий одержал победу над действующим мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, набрав 50,89% голосов при рекордной явке 71,63%. Независимый кандидат, поддержанный оппозиционной партией "Право и справедливость", строил свою кампанию на принципах жесткой исторической политики и пересмотра отношений с Украиной.

Свой путь в политике новый президент начал с резонансных заявлений о необходимости пересмотра польско-украинских отношений, особенно в контексте исторической памяти. Его победа знаменует поворот в политике Варшавы — от безусловной поддержки Киева к более прагматичному и критичному подходу.

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