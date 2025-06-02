Плохие новости для Украины: чем могут обернуться результаты выборов в Польше?

Вероятность прекращения поддержки Украины со стороны Польши возрастает после победы оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого на президентских выборах, сообщает Газета.ru со ссылкой на Conversation.

«Безоговорочная поддержка Польшей Украины теперь окажется под угрозой: Навроцкий обрушивался на украинских беженцев в своей стране и выступал против интеграции соседней страны в европейские и атлантические структуры, такие как ЕС и НАТО», — отмечается в материале.

Авторы публикации считают, что избрание Навроцкого президентом станет плохой новостью для Украины.

Новый глава Польши, представляющий партию «Право и справедливость», известен своей критической позицией по поводу Украины. В частности, он выражал «глубокое разочарование» в действиях украинского лидера Владимира Зеленского, подчеркивая, что его поведение было недопустимым по отношению к польскому государству.