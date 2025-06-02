ЦИК Польши объявил избранного президента

Польский ЦИК после обработки 100% бюллетеней на президентских выборах в стране объявил, что новым главой государства стал кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий, сообщает РИА Новости .

Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей во втором туре.

Его соперником был кандидат от правящей партии «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский. Он набрал 49,11%.

Как отметили в ЦИК, за Навроцкого проголосовало 10 606 628 человек, он смог победить в 6 из 15 воеводств, которые в основном находятся на востоке страны. Тшасковский получил 10 237 177 голосов, за него голосовали на западе и в центре страны.

Явка на президентские выборы в Польше составила 71,63%.

Навроцкий — президент института национальной памяти Польши. Он известен своими антироссийскими высказываниями. В РФ его объявили в розыск по уголовному делу, касающемуся уничтожения памятников советским воинам.