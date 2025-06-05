ПВО отражает воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области

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Средства ПВО отражают атаку беспилотников в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

В результате атаки никто не пострадал. Однако из-за падения обломков БПЛА в хуторе Сулин повредились строения на двух подворьях по улице Дачная. В частности, в одном доме произошел обрыв электропроводов.

Кроме того, повреждения получили несколько машин.

Ранее в Запорожской области в результате атаки Вооруженных сил Украины пострадала женщина.