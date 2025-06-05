ПВО отражает воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области
Средства ПВО отражают атаку беспилотников в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
В результате атаки никто не пострадал. Однако из-за падения обломков БПЛА в хуторе Сулин повредились строения на двух подворьях по улице Дачная. В частности, в одном доме произошел обрыв электропроводов.
Кроме того, повреждения получили несколько машин.
Ранее в Запорожской области в результате атаки Вооруженных сил Украины пострадала женщина.