РИАМО - 23 мар. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация также намерена заключать в рублях контракты с зарубежными партнерами, передает Газета.ru.

«Раз такое началось по всей стране, мы тоже теперь все внешние контракты будем заключать в рублях», — сказал он в эфире Первого канала.

В среду президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия намерена получать оплату за отпускаемый газ за рубеж в рублях. Также глава государства отметил, что это не скажется на объемах и ценах поставляемого топлива.

Геополитическая ситуация обострилась в мире после начала военной спецоперации на Украине, которую проводит Россия. В отношении РФ были введены беспрецедентные санкции со стороны стран Запада.