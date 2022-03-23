РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Родители 11-классников в Балашихе приняли участие в акции «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Акция прошла в Ледовом дворце «Арена-Балашиха». Вместе с родителями выпускников экзамен по математике написали замглавы администрации округа Лилия Татевосян, начальник управления по образованию Александра Зубова, начальник управления по физкультуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич, чемпион мира по боксу и директор спортшколы им. Ю. Е. Ляпкина Александр Бахтин, заслуженный мастер спорта Марина Жирова.

В этом году родителям выпускников и другим участникам предстояло поменяться местами со своими детьми - написать сокращенный вариант экзамена по математике базового уровня, дающий представление о заданиях ЕГЭ. Все, как на настоящем экзамене – от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов за госэкзамен.

По словам Татевосян, акция проводится для того, чтобы родители воочию увидели, каким образом проходит процедура сдачи ЕГЭ, что проходят их дети.

«Мы прошли все необходимые процедуры: регистрировались, сдавали телефоны, прошли инструктаж, предупредили, чего делать нельзя. Далее приступили к выполнению экзамена. Я думаю, сегодня родители сделали определенные выводы и поняли, что ничего страшного в этом нет. Справиться может каждый ученик», - сказала Татевосян.

Тестовые задания были приближены к тем, которые на экзаменах будут выполнять дети, но их количество и уровень сложности отличались. На решение задач участникам выделили один час. По словам Никиты Тарасевича, он затратил все отведенное им время.

«Хорошие, интересные задачи. Полезно всегда учиться, тренировать свой мозг. Любая деятельность требует тренировки мозга. Дети должны брать пример с родителей, видя, что и во взрослом возрасте приходится решать разные задачи, в том числе и сложные», - отметил Тарасевич.

Экзамен провели в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этом году его организовали на одной площадке.