РИАМО (БАЛАШИХА)- 21 мар. Команда по тхэквондо из школы боевых искусств Балашихи завоевала 22 медали на межрегиональном турнире - «Кубок Кремля по тхэквондо МФТ 2022», сообщил руководитель школы Дмитрий Яковлев.

Спортивное мероприятие состоялось в Московском центре боевых искусств 20 марта. Это один из самых крупных традиционных турниров по тхэквондо, который всегда собирает самых сильных участников со всех регионов России.

«Балашихинские спортсмены показали великолепный результат, завоевав 12 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали. Поздравляем ребят и тренеров-преподавателей нашей школы боевых искусств. Гордимся, что у нас в городе подрастает так много сильных спортсменов», - сказал Яковлев.

Он добавил, что поединки были захватывающие. Все соперники имели первоклассную подготовку, но их ребятам это не мешало раз за разом выходить, бороться и добиваться высоких результатов.

В дисциплине «спарринг» золотые медали завоевали Полина Барабаш , Елена Бережная, Полина Гайдамаха, Илья Какорин, Александр Котов, Глеб Лекомцев, Даниил Лунин, Иван Наливайко, Полина Низовкина, Анна Патейчук, Никита Петрунев, Елизавета Пикалова.

Серебряных наград удостоились Александр Баранов, Зайнап Гамбулатова, Мария Жиркова, Игорь Земцов, Полина Митюшкина, Захар Пчелкин. Бронзовые медали завоевали Тимофей Груздев, Мирослава Перерва, Никита Петрунев и Полина Федорова.

Спортивная школа боевых искусств Дмитрия Яковлева занимается подготовкой кандидатов и мастеров спорта России, многократных чемпионов России и Европы, обладателей Кубка мира. Команда по кикбоксингу и тхэквондо входит в тройку сильнейших команд страны.

Дмитрий Яковлев – заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира, многократный чемпион Европы и тренер по тхэквондо, мастер спорта международного класса по кикбоксингу.