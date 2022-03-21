РИАМО - 21 мар. Процент сбора за жилищно-коммунальные услуги на территории Люберец за прошедшую неделю составил 82%, сообщила руководитель управления МособлЕИРЦ по городскому округу Елена Мотыль в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«Общий процент сбора за жилищно-коммунальные услуги на 21 марта составил 82%, текущий – 77%, за предыдущие периоды – 5%», - сказала Мотыль.

Через систему ЕЦУР с 14 по 20 марта поступило пять обращений.