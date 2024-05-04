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Глава Ступина Сергей Мужальских встретился с участником СВО, приехавшим в отпуск

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских встретился с участником специальной военной операции, находящимся в краткосрочном отпуске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Встреча прошла за чашкой чая.

Мобилизованный ступинец рассказал о службе, о том, как тепло его встретили супруга и ребенок.

Глава округа поинтересовался нуждами Ильи и его семьи. Собеседники обсудили денежное довольствие, меры поддержки семей участников спецоперации, бытовые условия, материально-техническое обеспечение.

Рассказывая о военных буднях, защитник отметил, что получил высокую госнаграду — Орден Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени. Герой предотвратил наступление штурмового отряда врага.

Сергей Мужальских поблагодарил земляка за активную гражданскую позицию и службу Отечеству, пожелал успехов и вернуться домой здоровым и с победой.

Узнать информацию о службе по контракту можно в военном комиссариате по адресу: г. Ступино, ул. Фрунзе, 30. По телефонам: +7 (49-66) 42-14-68, +7 (49-66) 42-01-54, +7(916) 333-26-16. Работает чат-бот — @ArmyStupino_bot.

В зоне проведения СВО служат более 500 ступинцев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.