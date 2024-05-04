ВС РФ нанесли удар по технике и живой силе девяти механизированных бригад ВСУ

Российские военнослужащие ударили по живой силе и технике двух аэромобильных, трех штурмовых и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также российская армия отразила четыре контратаки штурмовых групп украинских бригад в районах, населенных пунктов ДНР. ВСУ потеряли более 2325 военных, семь танков, четыре бронетранспортера М113 производства США и прочее.

Также ВС РФ поразили пять станций радиоэлектронной борьбы: «Нота», «Анклав», «Буковель-AD.

Российская армия продолжает проведение СВО на Украине.