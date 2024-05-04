На улице Калинина в Ступине начались ремонтные работы дорожного покрытия
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Ступино
В Ступине на улице Калинина начали ремонтные работы. Выполнение ремонта глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских обсудил с жителями домов 34, 34а по улице Калинина, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Здесь начались работы по ремонту дорожного покрытия внутриквартальных проездов. Жители не раз жаловались на разбитую дорогу.
Специалисты приступили к фрезерованию — с помощью специального оборудования старый слой асфальта снимают, его поверхность текстурируют, а затем подготовят к укладке нового полотна.
Ступинцы озвучили и другие темы: ремонт пешеходных тропинок, озеленение территории, строительство Нового рынка, школы в квартале «Надежда», судьбу недостроев и другие.
«На встрече жители сообщили о проблемных моментах. Основные темы — ЖКХ, отопление и качество воды, благоустройство. Учтём пожелания. Спасибо жителям за сигналы, которые помогают делать наш округ лучше», — отметил Сергей Мужальских.
Завершая встречу, руководитель муниципалитета рассказал о программах благоустройства и развития округа, которые будут реализованы в 2024 году.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.
«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.