РИАМО - 20 мар. В Москве с 2015 года активно занимаются вопросом модернизации библиотек, в том числе учитываются предложения жителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На «Активном гражданине» и на платформе «Город идей», в проектах «Московские библиотеки» и «Культура рядом» мы спрашивали москвичей, каким они видят их (библиотек - ред.) будущее. Многие идеи уже реализованы», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что в мегаполисе в 2021 году провели капремонт 6 библиотек, в 50 сделали текущий ремонт. В ходе работ не только обновляются интерьеры, но и создаются современные культурные центры.

«В московских библиотеках можно провести весь день. Почитать книгу, побывать на встрече с известными писателями, научиться новому на мастер-классах. Или поработать за компьютером в коворкингах», - добавил мэр.

По его словам, для удобства жителей столицы был введен единый читательский билет во всей библиотечной сети. А найти книгу на сегодняшний день можно не только на полке, но и в электронном каталоге.

Столичный градоначальник отметил, что библиотечные фонды пополняются книгами лауреатов литературных премий. Для детских библиотек город закупает издания из каталога «100 лучших новых книг для детей и подростков».