РИАМО - 18 мар. Сотрудники «Мосавтодора» разобрали балки пролетного строения и начали обустройство лежневой опоры и шкафных стенок моста через реку Малая Истра. Окончание работ запланировано на май 2022 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Кроме того, специалисты выполнили демонтаж мостового полотна на сооружении.

В апреле начнется устройство перекрытия, перильных и барьерных ограждений. Если погодные условия будут благоприятны, автомобильное движение по мосту будет открыто уже в мае.

Ранее жители просили обустроить временный мост для проезда. Его открытие будет нецелесообразным из-за затрат и сроков выполнения ремонта.