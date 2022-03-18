РИАМО - 18 мар. Столичный департамент финансов начал прием заявок на конкурс проектов по повышению уровня финансовой грамотности «Бюджет для граждан», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проекты принимаются до 16 мая по электронной почте mybudget@finance.mos.ru. Идеи победителей конкурса используют в создании проектов на портале «Открытый бюджет города Москвы». Лучшие работы примут участие во всероссийском конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан.

Присоединится к конкурсу могут все желающие, от школьников до экспертов, из любого региона страны. Физические лица могут представить проекты, которые будут соперничать в 10 номинациях, в том числе «Лучший видеоролик о бюджете», «Бюджет в стихах» и «Бюджет в социальных сетях».

Юридические лица представят проекты в 7 номинациях, среди них - «Лучший проект регионального (местного) бюджета для граждан», «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан».

В прошлом году на конкурс прислали 125 работ из 8 регионов. Главные критерии оценки проектов - новизна, полнота информации, глубина проработки идеи, а также наглядность и оригинальная визуализация.