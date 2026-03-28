Эстония объяснила отказ сбивать беспилотники ВСУ риском конфликта с Россией

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Таллин принял решение не перехватывать беспилотники ВСУ в своем воздушном пространстве ради предотвращения потенциального конфликта с Москвой, сообщает RT со ссылкой на издание Postimees.

Он отметил, что военные своевременно обнаружили летящие объекты, но риски при их уничтожении оценивались руководством как слишком высокие.

«Если бы мы атаковали этот дрон в сторону России, то нужно понимать последствия. У нас нет желания дать им повод заявить, что Эстония начала войну с Россией», — отметил он.

Кроме того, в Эстонии идет официальное расследование обстоятельств падения беспилотников ВСУ.

По словам министра, если будет установлен факт целенаправленного воздействия на эту технику российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), Эстония возложит итоговую ответственность за случившееся на российскую сторону.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония разрешили использовать свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников к российским регионам, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Утверждается, что маршрут может проходить через Польшу и акваторию Балтийского моря.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.