В Иране заявили о гибели пяти человек из-за авиаудара по жилому дому в Зенджане

В результате авиаудара по жилому дому в иранском городе Зенджан убиты 5 человек. Об этом заявил заместитель главы городской администрации, сообщает ТАСС .

«Сегодня ночью в результате нападения США и Израиля на жилой многоквартирный дом погибли пять человек», — отметил он.

Кроме того, еще 7 жителей получили ранения, они доставлены в больницу.

Город Зенджан находится на северо-западе страны.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда Штаты и Израиль ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские базы и Израиль, а также перекрыл Ормузский пролив для прохождения всех судов.

