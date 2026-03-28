В Иране заявили о гибели пяти человек из-за авиаудара по жилому дому в Зенджане
В результате авиаудара по жилому дому в иранском городе Зенджан убиты 5 человек. Об этом заявил заместитель главы городской администрации, сообщает ТАСС.
«Сегодня ночью в результате нападения США и Израиля на жилой многоквартирный дом погибли пять человек», — отметил он.
Кроме того, еще 7 жителей получили ранения, они доставлены в больницу.
Город Зенджан находится на северо-западе страны.
Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда Штаты и Израиль ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские базы и Израиль, а также перекрыл Ормузский пролив для прохождения всех судов.
