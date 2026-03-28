В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений воздушного пространства.

