В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений воздушного пространства.
