РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. В рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией 19 марта на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи пройдет спортивно-патриотическое мероприятие «За Спорт», сообщается в официальной группе управления по физкультуре, спорту и работе с молодежью администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Всех желающих приглашают принять участие, вход свободный. Возраст участников – от 14 лет, до 14 лет – в сопровождении взрослых. Программа мероприятия: 10:00-10:45 – регистрация участников, выдача футболок; 11:00-11:40 – тренировка на футбольном поле, 11:45 – организованный старт забега, 12:00 – финиш.

Перед началом мероприятия всем участникам выдадут футболки и головные уборы 3 цветов: красный, синий и белый (футболки надеваются на верхнюю одежду/костюм).

Группы занимающихся будут выстроены так, чтобы сверху было видно правильное сочетание цветов российского флага. Во время пробежки группа пробежит организованно, стараясь держать прямоугольник «триколор», и финиширует ровным строем.

Будет приветствоваться наличие у участников верхней одежды красного, синего или белого цветов.