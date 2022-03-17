РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 мар. Свыше 1,3 тыс. рабочих задействованы в достройке проблемного ЖК «Митино О2» в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий.

На данный момент в проблемном жилом комплексе полностью завершен монтаж всех магистральных сетей.

В наибольшей степени строительной готовности – дом №8, где уже запущено отопление, завершены монолитные, кровельные работы и кладка наружных и внутренних стен. В данном корпусе активно ведутся отделка, монтаж лифтового оборудования и установка дверей, завершаются фасадные работы, инженерия и остекление. В подземном паркинге почти готовы вытяжка и электрика, завершается отделка.

Подрядчик приступил к благоустройству территории, прилегающей к данному дому. По завершении всех работ объект будет заявлен к итоговой проверке.

В целом по жилому комплексу Фонд достраивает за банкротом «Урбан Групп» 9 домов, 5 из них уже сданы.