РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. В городском округе Мытищи в четверг временно отключат воду в доме на Новомытищинском проспекте, сообщается на сайте администрации горокруга.

Водоснабжение отключат в связи с проведением аварийно-восстановительных работ с 9:00 и до их окончания. Отключение пройдет по адресу: Новомытищинский проспект, 56.

Новомытищинский проспект является центральной улицей в городе Мытищи. Улица появилась одной из первых в Новых Мытищах.