Что может грозить гражданам за использование Facebook, Instagram и WhatsАpp

Что происходит с Meta
Социальные сети Facebook, Instagram и популярный мессенджер WhatsАpp являются дочерними компаниями американской Meta Platforms Inc. Недавно Генпрокуратура потребовала запретить деятельность компании на территории России и признать ее экстремистской организацией. Причиной послужило одобрение руководством Meta призывов к насилию против российских военных в Instagram. 11 марта текущего года СК возбудил уголовное дело по статьям 280 и 205.1 УК РФ за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и содействие террористической деятельности, рассказывает Александр Спиридонов, ведущий юрист «Европейской юридической службы». Ограничение доступа к Instagram началось в пятницу, а уже 14 марта процедура блокировки была завершена.
Пока Meta все еще не признана экстремистской с юридической точки зрения. Если же это произойдет, компания должна будет самостоятельно прекратить доступ пользователей к своим соцсетям, в противном случае реализацией решения суда будет заниматься Роскомнадзор.
Если соцсети и мессенджер будут признаны экстремистскими, то в России их заблокируют, вероятно, их нельзя будет ни скачать, ни получить к ним доступ без VPN. Аккаунты российских пользователей, скорее всего, будут сохранены, а если решение суда отменят, их можно будет использовать вновь.
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Что означает признание организации экстремистской
Чтобы понять, что подразумевается под «экстремистской деятельностью» и какие могут быть последствия, необходимо изучить Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно нему, экстремистская организация – это организация, в отношении которой судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
В статье 1 поясняется, что под экстремистской деятельностью понимается, во-первых, организация и подготовка экстремистских деяний, а также подстрекательство к их осуществлению. Во-вторых, финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении. К экстремистским деяниям относятся публичное оправдание терроризма, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, воспрепятствование законной деятельности государственных органов и прочее.
Согласно статье 13, на территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения.
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Что грозит пользователям сейчас
На текущий момент ответственности за наличие аккаунта или продолжение пользования Instagram не существует, ведь процесс признания Meta экстремистской организацией лишь запущен, но не завершен, считает заместитель руководителя юридического департамента ГК «Европейская юридическая служба» Раиль Гизятов. По этой причине факт установки приложений на мобильные устройства, заведение аккаунтов, демонстрация значков и логотипов компании ничем не грозят рядовым гражданам. Также нет и юридической ответственности за использование обсуждаемых соцсетей через VPN.
В то же время уже сейчас публикации пользователей не должны содержать в себе призывов к совершению насильственных действий, ненависти, подчеркивает Спиридонов. Это уже может быть квалифицировано в качестве уголовно наказуемого преступления. Подробнее об этом говорится в статье 280 УК РФ. Так, за публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или через Интернет, нарушителю в том числе могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.
Если Meta признают экстремистской
Ввиду отсутствия правоприменительной практики однозначно определить, какие именно действия с использованием площадки Instagram будут расцениваться правоохранительными органами как противоправные, не представляется возможным. Однако можно сделать несколько предположений.
Во-первых, после признания деятельности Meta экстремистской или террористической организацией любые транзакции в ее пользу, например, покупка рекламы в Instagram, могут быть квалифицированы как финансирование экстремистской деятельности. Об этом говорится в статье 282.3 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность как в виде штрафов до 700 тысяч рублей, так и в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Во-вторых, любое иное использование соцсетей Instagram, Facebook и Whatsapp может оказаться вне закона. По мнению ведущего юриста «Европейской юридической службы» Олега Черкасова, потенциально речь будет идти об ответственности по части 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса РФ – участие в экстремистском сообществе. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 300 до 600 тысяч рублей, принудительными работами на срок от одного года до четырех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет.
Однако, дополнил Черкасов, согласно разъяснениям постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», под участием в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) надлежит понимать, прежде всего, вхождение в состав такого сообщества с целью участвовать в подготовке или совершении экстремистских преступлений, а также непосредственно участие в них. Участием может считаться выполнение лицом обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества (снабжение информацией, ведение документации и т.п.). Преступление считается оконченным с момента вхождения в состав экстремистского сообщества с намерением участвовать в подготовке или совершении одного или нескольких преступлений экстремистской направленности. Исходя из этого, посты, репосты, отправленные сообщения, лайки, создание групп или новых страниц, не связанных с политическими темами, не должны рассматриваться в качестве участия в экстремистской организации, рассуждает эксперт. Также само наличие приложений в телефоне, демонстрация их иконок не должно считаться экстремизмом.
Помимо Уголовного кодекса, могут применить и КоАП РФ, а именно статью 20.3.1, считает Александр Спиридонов. Согласно этой статье, за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе через Интернет (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), нарушителю грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или арест на срок до 15 суток.
Будет ли массовая ответственность для граждан, сказать сложно, но, весьма вероятно, что нет, полагает Черкасов. Во-первых, правоохранительная система элементарно не справится, во-вторых, наказания, если и будут, скорее могут носить выборочный, показательный характер. В теории, если вы запостите фото с котиками, едва ли вас можно будет объявить участником экстремисткой организации, но все же лучше не пользоваться сервисами Meta и быть особо осторожными с высказываниями.
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Что делать сейчас
Сейчас Meta все еще не признана экстремистской. Однако, если вы хотите на сто процентов обезопасить себя, лучше всего отказаться от использования американских соцсетей и Whatsapp и даже удалить свои аккаунты, считают юристы.
Тем более стоит сделать это после решения суда. В условиях отсутствия правоприменительной практики, разъяснений компетентных государственных органов по данному вопросу, под понятие экстремистской деятельности может попасть любой способ использования вышеуказанных сервисов, говорит Раиль Гизятов.
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