Что может грозить гражданам за использование Facebook, Instagram и WhatsАpp

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Ввиду отсутствия правоприменительной практики однозначно определить, какие именно действия с использованием площадки Instagram будут расцениваться правоохранительными органами как противоправные, не представляется возможным. Однако можно сделать несколько предположений.

Во-первых, после признания деятельности Meta экстремистской или террористической организацией любые транзакции в ее пользу, например, покупка рекламы в Instagram, могут быть квалифицированы как финансирование экстремистской деятельности. Об этом говорится в статье 282.3 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность как в виде штрафов до 700 тысяч рублей, так и в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Во-вторых, любое иное использование соцсетей Instagram, Facebook и Whatsapp может оказаться вне закона. По мнению ведущего юриста «Европейской юридической службы» Олега Черкасова, потенциально речь будет идти об ответственности по части 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса РФ – участие в экстремистском сообществе. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 300 до 600 тысяч рублей, принудительными работами на срок от одного года до четырех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Однако, дополнил Черкасов, согласно разъяснениям постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», под участием в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) надлежит понимать, прежде всего, вхождение в состав такого сообщества с целью участвовать в подготовке или совершении экстремистских преступлений, а также непосредственно участие в них. Участием может считаться выполнение лицом обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества (снабжение информацией, ведение документации и т.п.). Преступление считается оконченным с момента вхождения в состав экстремистского сообщества с намерением участвовать в подготовке или совершении одного или нескольких преступлений экстремистской направленности. Исходя из этого, посты, репосты, отправленные сообщения, лайки, создание групп или новых страниц, не связанных с политическими темами, не должны рассматриваться в качестве участия в экстремистской организации, рассуждает эксперт. Также само наличие приложений в телефоне, демонстрация их иконок не должно считаться экстремизмом.

Помимо Уголовного кодекса, могут применить и КоАП РФ, а именно статью 20.3.1, считает Александр Спиридонов. Согласно этой статье, за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе через Интернет (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), нарушителю грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или арест на срок до 15 суток.

Будет ли массовая ответственность для граждан, сказать сложно, но, весьма вероятно, что нет, полагает Черкасов. Во-первых, правоохранительная система элементарно не справится, во-вторых, наказания, если и будут, скорее могут носить выборочный, показательный характер. В теории, если вы запостите фото с котиками, едва ли вас можно будет объявить участником экстремисткой организации, но все же лучше не пользоваться сервисами Meta и быть особо осторожными с высказываниями.

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