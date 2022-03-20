Масштабные санкции выступили проверкой на прочность для всей отечественной промышленности. Чтобы поддержать отрасль, правительство Московской области разработало программу по развитию импортозамещения в регионе. Тем временем многие подмосковные предприятия уже не первый год создают уникальную отечественную продукцию и готовы насытить ей весь отечественный рынок. Подробности – в материале РИАМО.

Поддержка предприятий

Масштабную программу, нацеленную на развитие импортозамещения в регионе, разработали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Она предусматривает сразу несколько важных возможностей для бизнеса.

«Мы будем в ручном режиме выбирать проекты наших отечественных предпринимателей, которые готовы заменить на производстве импортное сырье, комплектующие товары и дальше по алгоритму. Если можем финансировать федеральным, например, фондом развития промышленности, то направляем туда», – говорит заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.

Предприятиям, которые не попадают под критерии, будет предложено субсидирование части процентной ставки по кредиту. Таким образом ставка для проекта импортозамещения в Подмосковье будет не выше 10-11% годовых.

Кроме того, у предприятий будет возможность получить льготный заем от правительства Московской области и войти в офсетный контракт – долгосрочный договор поставки, по которому поставщик принимает на себя инвестиционные обязательства.

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Инновации в реабилитации

На сегодняшний день доля импорта в России раневых покрытий составляет более 80%. Однако уже в ближайшее время ситуация может кардинально измениться: российский производитель современных изделий для лечения ран готов значительно нарастить объемы производства.

«Вот уже на протяжении 20 лет компания занимается разработкой и производством традиционных и инновационных изделий медицинского назначения. В распоряжении группы компаний собственные современные производственные площадки в Ивановской области и ОЭЗ «Дубна», научно-исследовательская база для разработки и внедрения современных технологий. Все это позволяет создавать технологически сложные медицинские изделия, которые успешно конкурируют с зарубежными аналогами», – говорит директор российского промышленного холдинга «Эверс груп Рус» Алиса Бородина.

Изделия подмосковного производства не уступают импортным аналогам и на 20-30% выгоднее по цене. Уменьшение стоимости достигается за счет снижения логистических издержек. Продукция разработана как для применения профессиональными работниками в лечебных учреждениях, так и для ухода за больными на дому или оказания самостоятельной помощи.

Среди раневых покрытий, которые выпускает производственная площадка в Дубне, – липкая операционная антимикробная стерильная пленка с повидон-йодом, ранозаживляющее средство на основе хитозана для местного лечения ран любой сложности, противоожоговые и кровоостанавливающие гидрогелевые средства и другие изделия. Как отмечает Алиса Бородина, вся продукция проходит трехступенчатый контроль качества, а ее эффективность подтверждается клиническими испытаниями и сертификатами.

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Идеальный слух

Три года назад ученые компании «Исток-Аудио» из Фрязино разработали и запатентовали уникальное устройство, которое позволяет слепоглухим людям общаться с собеседниками. Сегодня они готовы насытить рынок высокотехнологичными, современными слуховыми аппаратами, которые ничем не уступают мировым аналогам.

«Часть наших проектов была поддержана Минпромторгом России, благодаря чему на сегодняшний день мы производим линейку самых современных цифровых слуховых аппаратов, которые вполне успешно конкурировали с зарубежными аналогами», – рассказывает начальник отдела бизнес-планирования Егор Князев.

В связи с тем, что ключевыми производителями слуховых аппаратов в мире являются компании, расположенные в Дании, Германии и Швейцарии, эксперт прогнозирует возникновение на отечественном рынке дефицита такой социально значимой продукции. При этом он отмечает, что производственные мощности компании могут закрыть всю потребность рынка, если возникнет необходимость.

«Слуховые аппараты имеют специфическую комплектацию, которая производится далеко не каждым предприятием, однако мы решим эту задачу. В перспективе до конца 2022 года мы реализуем проекты по переводу комплектации от альтернативных поставщиков и решим задачу обеспечения слуховых аппаратов в полном объеме», – говорит Князев.

Он также уверен, что санкции смогут стать драйвером для развития промышленности нашей страны.

«При слаженной работе всех участников процесса возможен очень хороший эффект: мы не только сохраним отрасль реабилитации слуха в России, но и выйдем из этой ситуации еще сильнее. А затем продолжим непрерывное развитие нашего научно-производственного потенциала», – считает Князев.

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Выстроить технологические цепочки

Отечественные производители и потребители уже сталкивались с проблемами в поставках из-за рубежа в период пандемии коронавирусной инфекции. Как отмечает директор производства компании-резидента ОЭЗ «Дубна», отвечающей за медицинское газоснабжение, Алексей Коркин, на пике волны, кроме закрытых границ на фоне высокой заболеваемости, дополнительно возник дефицит медицинских товаров и жизненно важного медицинского оборудования.

«В этот период программа «Импортозамещение», реализуемая в нашей стране с 2014 года, получила наибольший виток развития, что позволило не только эффективно развивать конкурентоспособность российских товаров и услуг, обеспечивать стабильный рост объема производства товаров, соответствующих мировым стандартам, но и в конечном итоге добиться замещения импортной продукции отечественными товарами и найти новые источники доходов от экспорта», – рассказывает эксперт.

Он подчеркивает, что для обеспечения потребности российского рынка в качественных комплектующих и сложных деталях важно сформировать технологические цепочки, которые будут охватывать все этапы производства, начиная с заготовки сырья и заканчивая выпуском конечного продукта.

«Наша компания – один из крупнейших отечественных производителей медицинского оборудования – располагает необходимыми кадровыми и технологическими ресурсами для обеспечения потребностей внутреннего рынка в комплектующих и сложных деталях. Использование высококачественного отечественного сырья от ведущих российских поставщиков, применение особой технологии обработки металлов с бережным отношением к окружающей среде, наличие собственных подразделений метрологической лаборатории и лаборатории неразрушающего контроля, а также специально разработанная система менеджмента качества обеспечивают эффективность производства и минимизируют риски возникновения брака», – говорит Коркин.

Кстати, по данным Минпромторга за период с 2014 по 2021 годы доля российской продукции увеличилась в среднем на 23%, наибольший эффект программа «Импортозамещение» оказала именно на машиностроительный сектор. По плану работ к 2024 году в большинстве обрабатывающих отраслей промышленности доля отечественной продукции должна превысить 70%.

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