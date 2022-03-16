РИАМО - 16 мар. В Московском зоопарке вышли из зимней спячки сурки. Из-за потепления и солнечной погоды они проснулись на пару недель раньше положенного срока, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сурки — одни из тех животных, которые впадают в спячку в холодное время года. Зимний сон нужен им, чтобы пережить сезон морозов и снегов, когда гораздо труднее добыть пищу. В столичном зоосаде обитают трое сурков — самки Сара и Нагайна, а также самец Арчи», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Вольер сурков расположен на старой территории зоосада, рядом с ними живут серые балтийские тюлени и венценосные журавли.

По словам Акуловой, спячка — естественный процесс этих животных и ему нельзя помешать. В зоопарке прилагают все усилия для создания условий этим питомцам, приближенных к природе.

Теперь, когда сурки проснулись, им нужно накопить жировые запасы. Зоологи сейчас будут корректировать рацион этих питомцев. Они будут получать более калорийную и жирную пищу.

Сами сурки начали подготовку к спячке еще в середине августа. Они выгребли из норы лишнюю землю и сор, отремонтировали подземные коридоры и утеплили место спячки соломой. А уснули они в конце сентября. Это произошло из-за холодного начала осени. Сначала уснули самки, а уже потом самец.

Во время сна температура тела зверьков опускается с 36-38 до 4-8 градусов, а дыхание и сердцебиение замедляются. Зимний сон у сурков длится около 5 месяцев и за это время они теряют свыше трети от своего веса.