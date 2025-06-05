сегодня в 00:27

Более 67 тыс. жителей Херсонской области остались без света

В Херсонской области более 67 тыс. жителей остались без света из-за удара по трансформаторной подстанции, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале .

В результате удара по магистральной трансформаторной подстанции без электроснабжения остались Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа.

По словам губернатора, энергетики уже приступили к восстановительным работам, однако ситуацию осложняет угроза атаки беспилотников.

Сальдо добавил, что при первой возможности электроснабжение будет восстановлено.

Ранее после массированной атаки ударных дронов ВСУ по энергообъектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения.