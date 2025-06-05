Более 67 тыс. жителей Херсонской области остались без света
В Херсонской области более 67 тыс. жителей остались без света из-за удара по трансформаторной подстанции, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
В результате удара по магистральной трансформаторной подстанции без электроснабжения остались Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа.
По словам губернатора, энергетики уже приступили к восстановительным работам, однако ситуацию осложняет угроза атаки беспилотников.
Сальдо добавил, что при первой возможности электроснабжение будет восстановлено.
Ранее после массированной атаки ударных дронов ВСУ по энергообъектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения.