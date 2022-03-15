РИАМО - 15 мар. В Систему-112 Московской области передали вызов из Пензенской области, за помощью к операторам обратилась 86-летняя женщина, сообщает пресс-служба подмосковной Системы-112.

Пенсионерка сообщила, что несколько дней не может дозвониться до подруги, которая живет в подмосковном Протвине, пожилая женщина страдает гипертонией, и ее жизнь может находиться в опасности.

Оператор принял информацию и попытался связаться с пенсионеркой из Протвина. Женщина не отвечала на звонки в течение нескольких часов. В телефонном разговоре она заверила, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает, а звонок она просто не слышала.

Заявительница из Пензы после разговора с подругой снова связалась с операторами Системы-112 Подмосковья и поблагодарила их за оказанную помощь.

У подмосковной Системы-112 подписаны соглашения о сотрудничестве с подобными системами в других регионах РФ. Они помогают операторам оказывать помощь заявителям из иных субъектов страны.

Каждый день в подмосковную службу спасения поступает около 200 вызовов из разных российских регионов. С начала года операторы обработали свыше 15 тыс. подобных обращений.