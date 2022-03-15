РИАМО - 15 мар. Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой, которая ворвалась с плакатом в студию во время прямого эфира на Первом канале, сообщает ТАСС.

«В отношении Овсянниковой проводится доследственная проверка на наличие в ее действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»)», - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Также на Первом канале по данному факту ведется служебная проверка.

Инцидент случился во время того, как в кадре была телеведущая Екатерина Андреева. Она не сбилась, несмотря на происшествие, и продолжила вести выпуск новостей.