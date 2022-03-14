РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. Процент сбора за жилищно-коммунальные услуги на территории Люберец за прошедшую неделю составил 24%, сообщила руководитель управления МособлЕИРЦ по городскому округу Елена Мотыль в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«Общий процент сбора за жилищно-коммунальные услуги на 11 марта составил 24%, текущий – 21%, за предыдущие периоды – 3%», – сказала Мотыль.

Через системы ЕЦУР и «Добродел» с 7 по 13 марта поступило 7 обращений от жителей. Все обращения отработаны в регламентные сроки.