РИАМО - 14 мар. В этом году на территории Подмосковья намерены провести посевную в большем объеме, чем в 2021 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сельское хозяйство - это продовольственная безопасность. <…> Главный принцип - провести посевную в этом году в большем размере и объеме, чем годом ранее», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По данным пресс-службы областного Минсельхозпрода, задел урожая текущего года начался еще осенью минувшего года посевом озимых зерновых культур.

Готовиться к посевной текущего года начали еще в декабре 2021 года. На данный момент фермеры обеспечены семенами на 96,7%. Кроме того, приобретено и законтрактовано 60% от необходимого объема минеральных удобрений.

Обеспеченность материально-техническими ресурсами для проведения посевной находится на высоком уровне.