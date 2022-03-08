РИАМО - 8 мар. В период до 11 марта в столице ожидаются сильные морозы. В связи с этим городские службы приступили к корректировке температуры теплоносителя в системе теплоснабжения, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Этой ночью столбики термометров опустятся до минус 13-11 градусов, днем воздух прогреется только до минус 8-6 градусов.

По прогнозам синоптиков, самой холодной станет ночь 11 марта – до минус 16 градусов.

Из-за похолодания в Москве начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. Повышение температуры проводится автоматически под контролем диспетчерских служб.

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