РИАМО - 6 мар. На территорию Европейской России, в том числе в Московский регион, 8 марта придет ультраполярное вторжение. Ожидаются скоротечные заряды снега и промозглый северо-восточный ветер, который усиливает ощущение стужи, сообщается на сайте «Метеовести».

В Международный женский день ночная температура упадет до минус 11 – минус 6 градусов, днем будет не выше минус 8 – минус 3.

С 9 по 11 марта регион окажется в арктическом мешке холода. Температура будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы, она приблизится к показателям середины зимы.

Под утро могут ударить январские морозы до минус 18 – минус 13 градусов, а дневная температура будет минус 10 – минус 5. Погода ожидается малооблачной, прогнозируется солнце, но оно не будет сильно греть.

Морозы придут в регион ненадолго. В предстоящие выходные западные ветры принесут потепление, а температура вернется в климатическую норму.

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