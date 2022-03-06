РИАМО - 6 мар. В столице уже 2 года работает проектный офис «Молодежь Москвы», призванный поддержать молодых жителей города. За время своей работы офис реализовал 1,5 тыс. мероприятий, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

«Проектному офису «Молодежь Москвы» исполняется два года. За это время было запущено 10 тематических проектов, среди которых «ВРаботе», «Московский диалог», «Город героев Москва», «НаРайоне», Студенческая лига Stand-up, «Зачетная Москва», – заявила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Ребята с помощью проектного офиса могут заниматься спортом, строить карьеру, учиться выступать на публике, выпускать собственные СМИ и участвовать в благотворительности.

«Молодежный проектный офис объединяет инициативных и талантливых ребят, у которых самые разные интересы. Город поддерживает их идеи и начинания. Помогает организовывать паблик-токи, мастер-классы, творческие конкурсы, образовательные интенсивы и многое другое. За два года прошло 1,5 тысячи мероприятий», – добавила Сергунина.

В 2021 году при поддержке проектного офиса прошли День студента, «Гонка универов» и «Зимний марафон 2.0». Ребята не только получили возможности для профессионального и творческого роста, но и обрели новых друзей, реализовали свои идеи и исполнили мечты.

«Проектный офис был создан для молодого поколения как площадка для самореализации, развития творческого, спортивного и интеллектуального потенциалов. И с этой задачей «Молодежь Москвы» успешно справляется», – отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Проект «ВРаботе» помогает молодежи планировать карьеру, готовит студентов и выпускников к собеседованиям, организует стажировки и помогает найти работу. Во время учебы в МГЮА им. О.Е. Кутафина Анастасия Боряк увидела в соцсетях «Молодежи Москвы» информацию о стажировке в правительства столицы. Девушка приняла решение испытать свои силы.

«Первым местом стажировки стал аппарат мэра и правительства Москвы, о котором я до сих пор вспоминаю с теплом. На втором этапе я попала в департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Завершающим и решающим местом стал департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, я очень мечтала сюда попасть. И я осталась здесь работать!», – добавила Боряк.

Активисты проекта «Город героев Москва» помогает пенсионерам и инвалидам, ухаживают за животными, находящимися на попечении приютов, становятся донорами и участвуют в патриотических программах.

Еще один проект «Студенческая лига Stand-up» помогает молодежи освоить азы комического искусства и набраться опыта на площадках Москвы. Уже прошло 5 образовательных сезонов, а в феврале 2022 года стартовал набор заявок на 6 сезон.

Начинающие журналисты и блогеры могут сделать первые шаги в медийных профессиях с помощью проекта «МедиаШУМ». Участники проходят образовательные курсы и снимают собственные шоу.

Сначала проект был запущен в 2020 году на базе студенческого медиа-клуба, но уже через год стал частью «Молодежи Москвы».

Любителей стрит-культурных направлений (уличных видов спорта, танцев и активного отдыха) объединил проект «НаРайоне», в рамках которого проходят мастер-классы, конкурсы и фестивали.

Один из участников проекта Александр Чучалин нашел друзей по интересам, площадки для тренировок и самореализации.

«Постепенно я сам стал организатором городских турниров и фестивалей. И теперь моя главная цель — продвигать уличный футбол в массы. Это очень доступный спорт, но немногие о нем знают. Поэтому сегодня вместе с проектом «НаРайоне» мы готовим новые проекты, соревнования — возможности для самореализации молодых ребят в столице», — отметил Чучалин.

Сейчас юноша тренирует детей и играет в панна-футбол.

Присоединиться к проектному офису можно в его официальных соцсетях.