Жителям Подмосковья рассказали о разнице между опломбовкой счетчика и его вводом в эксплуатацию

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному надзору Московской области рассказали, чем отличаются опломбировка и ввод прибора учета в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Многие ошибочно считают, что опломбировка и ввод прибора учета в эксплуатацию — это одно и то же. На самом деле, это два разных, но связанных процесса.

Опломбировка — это важный этап, который защищает счетчик и фиксирует его состояние. Однако ввод в эксплуатацию — это более комплексный процесс.

Ввод прибора учета в эксплуатацию включает не только опломбировку, но и полную проверку работоспособности устройства перед его использованием. Это многоэтапный контроль, который подтверждает, что прибор функционирует правильно и соответствует всем необходимым стандартам.

Проверяются все параметры устройства, такие как точность и совместимость с сетью.

Важно помнить, что эти два этапа могут проходить одновременно, но их значение и функции различны. Не забывайте о правильном вводе прибора в эксплуатацию для обеспечения надежного учета!

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.