Жителям Подмосковья напомнили, куда обращаться при нарушениях электроснабжения

В Подмосковье при нарушениях электроснабжения можно обратиться на горячую линию

В случае нарушения электроснабжения жители Подмосковья могут обратиться по телефонам горячей линии АО «Мособлэнерго» или компании «Россети Московский регион». Об этом сообщает пресс-служба АО «Мособлэнерго».

Проверить какая электросетевая компания обслуживает адрес можно по ссылке. В случае нарушения электроснабжения граждане могут обратиться по телефону 8 (495)99-500-99.

Актуальная информация по внеплановым отключениям электроэнергии публикуется в Telegram-канале «Мособлэнерго».

Перечень потребителей электросетевой компании «Россети Московский регион» опубликован на сайте. Для удобства потребителей все филиалы нанесены на интерактивную карту. Сообщить о нарушениях жители Подмосковья могут по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220).

Кроме того, сообщить о проблемах с электричеством можно виртуальному помощнику «Россети Московский регион» Электре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за аномальных погодных условий на территории Подмосковья обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Это затронуло 26 тыс. человек. В настоящее время специалисты занимаются восстановлением электроснабжения.

«Этой ночью в Подмосковье, особенно на севере региона, были аномальные погодные условия для начала мая — циклон с мокрым снегом, ветер, в результате — наледь на проводах», — отметил глава региона.