Жители Жуковского получили сертификаты на переселение из аварийного жилья

Первыми жуковчанами, получившими в 2026 году сертификаты о предоставлении субсидии, стали 5 семей. Теперь они имеют возможность переехать в новые комфортные квартиры, не дожидаясь переселения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сертификаты жителям аварийных домов вручил глава города Андроник Пак. «По сертификату можно приобрести жилье в новостройке — с отделкой, без отделки или в ипотеку, а также в строящемся доме, со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 2027 года», — пояснил глава

Программа стартовала 1 июня 2025 года. Минимальная выплата производится за 28 м² (даже если площадь меньше). Размер выплаты составляет 181 759 рублей за 1 квадратный метр.

С 25 июля прошлого года сертификат могут получить как собственники, так и наниматели социального жилья.

Отметим, что в 2025 году более 20 семей из Жуковского, улучшили свои жилищные условия, благодаря сертификату.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.