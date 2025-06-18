Выездная администрация прошла в Электростали

В Электростали 17 июня прошла выездная администрация. На базе детской художественной школы им. Н. Н. Лаврентьевой заместители главы городского округа встретились с электростальцами, чтобы помочь им в решении вопросов, входящих в компетенцию представителей городской власти. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Большинство электростальцев, посетивших встречу, проживает в Западном микрорайоне города. Значительная часть волнующих их вопросов касалась благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Многих жителей волновало состояние детских игровых площадок, их обновление и освещение.

Во время встречи к главному врачу Электростальской больницы обратились родственники участника СВО с просьбой ускорить получение необходимой медицинской помощи. Вопрос был взят на контроль.

Кроме этого, жители города пожаловались на ухудшение качества воды в домах, связанное с промывкой водовода. Этот вопрос также был взят на особый контроль, в данный момент ведутся работы по восстановлению качественного водоснабжения.

Все вопросы и предложения, озвученные на встрече, не остались без внимания.

Подобные выездные встречи проходят в Электростали на постоянной основе и позволяют жителям наладить прямое взаимодействие с заместителями главы администрации Электростали, курирующими ЖКХ, благоустройство, безопасность, здравоохранение и другие важные сферы жизни горожан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.