сегодня в 17:56

Второй день МБУ «ДОДХИБ» ликвидирует упавшие деревья в результате непогоды

Второй день МБУ «ДОДХИБ» продолжает работы по ликвидации упавших деревьев в результате экстремальных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Истра.

Первостепенная задача, поставленная перед МБУ сразу же после стихии была — ликвидировать поваленные деревья с проездов, парковок, дворовых и общественных территорий так, чтобы они не мешали проезжать технике и проходить пешеходам.

Так, например, в Истре сегодня вывезли 17 распиленных деревьев по улицам: Босова, 9-й Гвардейской Дивизии, Юбилейная, Ленина, пл. Революции, Рабочая, Адасько.

В настоящее время в работе вывоз порубочных остатков по адресам:

ул. Советская вблизи домов 24/45, 36, 42, 39а;

ул. Ленина, д. 2;

ул. 9-й Гвардейской Дивизии, д. 33 и д. 35.

По некоторым адресам фиксируют накренившиеся деревья. Их также будут удалять, после проведения срочных оперативных работ по устранению упавших объектов. Работа продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая проводилась работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, которые остались без света. Было собрано заседание штаба, в котором участвовало и руководство Россетей Московского региона.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отмечал, что из-за непогоды были обесточены 237 линий электропередачи. Также без электричества остались 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Ситуация затронула 26 тыс. человек.