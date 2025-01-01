Все системы жизнеобеспечения Москвы работали штатно в новогоднюю ночь

В столице в новогоднюю ночь сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено, все службы работали штатно, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов», — сказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В мегаполисе в среду ведутся работы по очистке от снега дорог, улиц и дворов. Под особым контролем находятся очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, ж/д станциям и платформам и т. д.

Специалисты в режиме нон-стоп мониторят состояние улично-дорожной сети столицы. По погоде рабочие проводят циклы сплошного механизированного подметания проезжей части, тротуаров и дворов. Также проводится противогололедная обработка.

До конца дня в Московском регионе ожидаются снег с дождем и усиление ветра порывами до 17 м/с. Есть условия для образования гололедицы.