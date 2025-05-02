Восстановлена подача света в ряде населенных пунктов Сергиево-Посадского округа

сегодня в 12:58

Восстановлена подача электроэнергии в Семхозе, Краснозаводске, Мостовике, Васильевском, Лозе, Богородском, Мишутине в Сергиево-Посадского округе, сообщила глава округа Оксана Ероханова в своем Telegram-канале .

Также она добавила, что еще подали электричество в Самотовине.

«Точечные обращения по этим населенным пунктам видим. Спасибо жителям, что сообщаете. Специалисты заявки отрабатывают. Другие населенные пункты — в работе», — уточнила глава.

По ее словам, в муниципалитете отработана большая часть заявок по уборке поваленных деревьев. Это касается ряда территорий в д. Торгашино, д. Шабурново, д. Соснино, д. Алферьева, с. Абрамцево, г. Краснозаводске, г. Хотьково, мкрн. Семхоз, г. Сергиев Посад.

Все муниципальные службы Сергиево-Посадского округа мобилизованы с 2 часов ночи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе свыше 200 аварийных бригад заняты ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог и железных дорог.

«Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», — сказал Воробьев.