Ероханова: в Сергиевом Посаде аварийные бригады восстанавливают подачу света

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В Сергиево-Посадском округе из-за аномальной непогоды за минувшую ночь в округе рухнуло большое число деревьев, без электричества находится несколько населенных пунктов. Все муниципальные службы мобилизованы с 2 часов ночи, сообщила глава округа Оксана Ероханова.

«В первую очередь аварийные бригады восстанавливают подачу электроэнергии, освобождают дороги от поваленных деревьев, убирают деревья с линий электропередачи», — написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, единая дежурно-диспетчерская служба округа принимает заявки от жителей по телефону: 8 (496) 545-77-55. Поступившие заявки уже взяты в работу аварийными бригадами. Все они отрабатываются поэтапно.

Также глава поблагодарила жителей, которые подключается в работам и помогают устранять последствия снегопада.

Ероханова подчеркнула, что в Сергиево-Посадском округе все службы работают в усиленном режиме. По мере восстановления подачи света в населенные пункты округа, власти будут информировать дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 200 аварийных бригад, куда вошли коммунальные службы и МЧС, заняты ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог и железных дорог.

«Этой ночью в Подмосковье, особенно на севере региона, были аномальные погодные условия для начала мая — циклон с мокрым снегом, ветер, в результате — наледь на проводах», — написал глава региона в своем Telegram-канале.