Воробьев: успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из трех слагаемых

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.

«Мы взяли другой угол атаки. Заранее, более придирчиво и строго, вместе с инспекторами принимаем дома к осенне-зимнему периоду. Понятно, что мы особенно имеем сложности в части ветхого фонда. Это требует больших затрат управляющих компаний. Это требует большего внимания и замены агрегатов и узлов. Поэтому, уважаемые главы, обращаю внимание, что третье слагаемое — каждый должен чувствовать так же чутко, как температуру и давление котла», — подчеркнул губернатор.

Воробьев уточнил, что успех достигается, в том числе, благодаря партнерству с управляющими компаниями, вне зависимости от того, частные они или муниципальные.