Воробьев: надо умело и компетентно реагировать на аварии в энергоснабжении

Одна из целей межрегионального энергетического форума «Решения для нового технологического уклада» — выработать предложения, которые позволят быстро и успешно реагировать на аварии в энергоснабжении, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Цель сегодня — подготовить предложения, которые позволяют оперативно реагировать на аварию, если она есть. Мы благодарны, что здесь главы наших муниципалитетов, ресурсоснабжающие организации, дорогие гости из регионов, которые также отвечают за стабильное электроснабжение. А если случается авария, как у нас была в мае, то мы бы вместе с „Россетями“ могли умело и компетентно реагировать», — подчеркнул Воробьев.

Межрегиональный энергетический форум «Решения для нового технологического уклада» проходит в среду в Красногорске.

Ранее Воробьев назвал данный форум прикладным: в зале присутствуют люди, которые «отвечают за то, чтобы у человека в доме горела лампочка, чтобы у предприятия стабильно работали станки, чтобы зимой работали котельные, чтобы насосы подавали чистую воду».