Андрей Воробьев назвал межрегиональный энергетический форум прикладным

«Форум, в общем-то, наверное, обязывает говорить о чем-то большом, глобальном: о ветре, о солнце, о больших вещах. Но мы отвечаем за регион, и в зале присутствуют люди, которые отвечают за то, чтобы у человека в доме горела лампочка, чтобы у предприятия стабильно работали станки, чтобы зимой работали котельные, чтобы насосы подавали чистую воду. Поэтому сегодня наш форум имеет особенность: он очень прикладной», — сказал Воробьев.

Глава области отметил, что на форуме присутствуют те, кто приехал из регионов, и те, кто отвечает непосредственно за теплоэнергоснабжение.

Форум проходит в среду в Красногорске.