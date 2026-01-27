сегодня в 14:47

Волонтеры и активные жители помогают бороться со снежными заносами в Подмосковье

В Подмосковье добровольцы активно помогают коммунальщикам и местным жителям справляться с последствиями снегопада. В разных округах Московской области энтузиасты вооружились лопатами и начали расчищать в том числе пешеходные зоны и территории дошкольных учреждений, сообщается в Telegram-канале «Волонтеры Подмосковья» .

В Домодедове волонтеры занимаются уборкой пешеходных территорий от снежных заносов, а в Красногорске неравнодушные жители взялись за очистку придомовых территорий, приводя в порядок тропы и дорожки около многоквартирных зданий.

На территории Серебряных Прудов молодежь трудится у памятника павшим землякам-фронтовикам, расчищая мемориальный комплекс от снежных масс. Жители Талдома также присоединились к снегоуборочным работам, вооружившись необходимым инвентарем.

В Клину группа волонтеров работает совместно с представителями коммунальной службы «Чистый город». Они наводят порядок на мемориале «Вечный огонь», посвященном воинской доблести, а также очищают дорожное полотно в районе культурного центра «Стекольный».

В Орехове-Зуеве добровольцы взялись убирать снег на территории одного из детских дошкольных учреждений. К борьбе с последствиями снегопада присоединились и активисты Лосино-Петровского, которые организовали помощь местным жителям.

В Ленинском округе активисты создали специальную группу для расчистки снежных завалов. Добровольцы работают во дворах жилых домов и на тротуарах, уделяя особое внимание подходам к медицинским и образовательным учреждениям. В микрорайоне Катюшки города Лобни волонтеры пришли на помощь школе №10, где накопились большие снежные массы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

